Lekaj: Ramushin mundeni me vonu por me e ndalë kurrsesi

Shefi i deputetëve të AAK-së, Pal Lekaj, ka komentuar vendimin e gjykatës në Colmar të Francës, për ta shtyrë edhe për tri javë vendimin përfundimtar për ish-kryeministrin e Kosovës e ish-komandantit të Zonës Operative të Dukagjinit, Ramush Haradinaj.

“E papranueshme, e pafalshme e totalisht në kundërshtim me konstitucionalitetin e legalitetin ndërkombëtare e evropian kjo mënyrë e të bërit politikë në emër të drejtësisë, nga kushdo çoftë kundër njerëzve me meritor që Kosova është sot e lirë dhe e pavarur”, ka thënë Lekaj.

“Serbia është gjenocidiale, edhe sot, siç ishte dje, sepse duke dashtë me i fshehë krimet e saja të shkaktuara në Ballkan e sidomos kundër shqiptarëve, bënë të tilla lojëra me fletëarreste. Ramushin mundeni me e vonu, e këtë po e bëni padrejtësisht, por me ndalë asnjëherë”, ka shtuar më tej ai.