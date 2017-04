Ndërprerjet e energjisë elektrike në Kosovë për ditët në vazhdim

KEDS ka njoftuar për ndërprerjet e energjisë elektrike në Kosovë, në ditët në vazhdim.

Kësisoj, më 08.04.2017 në Badovc do të shkyçet dalja 10 kV Mramor-Slivovë prej orës 10:00 deri në orën 15:30. Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin: Mramori, Slivova, Brusi, Busia, Zllasha, Viti e Marevcit dhe Mareci. Arsyeja e ndërprerjes: demontimi i rrjetit të vjetër në larrgpërçues 10 kV.

Më 08.04.2017 në Palaj do të shkyçet dalja 10/0.4 kV Qendra Zejtare prej orës 10:00 deri në orën 15:30. Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin rrugët: Fejzullah Preniqi, Shaban Polluzha, Adem Jashari, Xheva Lladrovci, Dursi dhe 1 Tetori. Arsyeja e ndërprerjes: rikonstruktimi i rrjetit të tensionit të ulët.

Më 08.04.2017 në Ferizaj do të shkyçet dalja 10 kV Jezerci prej orës 09:15 deri në orën 09:45 dhe prej orës 15:30 deri në orën 16:00. Gjatë kohës sa do të zgjatin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Nerodimja, Manastirci, Jezerci dhe Balaj. Arsyeja e shkyçjes: renovimi i trafoshtyllës si dhe ndërrimi i transformatorit të mbingarkuar në fshatin Manastirc, Lagja e Re.

Më 09.04.2017 në Prizeren do të shkyçet dalja 10 kV Shkolla Normale prej orës 14:00 deri në orën 17:00. Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin: Lagjja Tusus, Shkolla Normale, KFOR-i turk dhe Lagjja e Trimave. Arsyeja e ndërprerjes: vendosja e shtyllës 10 kV.

Më 08.04.2017 në Prizren do të shkyçet dalja 10 kV Velezha prej orës 10:00 deri në orën 12:00. Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Shpenadia, Caparci, Novaku, Velezha, Sërbicë e Epërme, Smaqi, Legjenda, Malësia e Re, Trepetica, afariste: Mullini Rexhep Ukaj, Firma Vesel Rexhaj dhe Fabrika e lëngjeve Novak.

Arsyeja e ndërprerjes: demontimi i shtyllave të vjetra.

Me 08.04.2017 në Theranda do të shkyçet dalja 10 kV Budakova prej orës 10:30 deri në ora 11:30. Gjatë kohës sa do të zgjatin punimet , pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Pishina Solid, Reqani I, Reqani II, Dragaqine I, Çadraku I, Pompat e Ujit Mohlan, Greiqevci I, Buzhala I dhe Budakova. Arsyeja e ndërprerjes: ndërtimi i transformatorit të ri.

Më 11.04.2017 në Skenderaj do të shkyçet dalja 10 kV Runiku prej orës 10:30 deri në orën 15:00. Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin: L.Mecini, Kotorri, Qubreli, Vitaku, Kostërci, Runikë, Bajë, Syriganë, Radishevë, Qitak, Leqin dhe Pemishtë. Arsyeja e ndërprerjes: vendosja e shtyllave 10 kV.

Më 09.04.2017 në Pejë do të shkyçet dalja Loxha prej orës 16:00 deri në orën 18:00. Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin: Loxha, Graboc, Elezaj Raushiq, Raushiq Ademajt, Strellci i Ulët, Raushiq Xhamija, Raushiqi ri, Raushiq, Molika, Gazmend Shabanaj, Zagerma, Lubeniq, Strellci Ulët, Lufajt, Sali Likaj, Raushiq Mahalla, Likaj, Raushiq Kulla. Arsyeja e ndërprerjes: ndërrimi i shtyllës së drurit me atë të betonit.

Më 08,09,10,11,12.04.2017 në Peja 2 do të shkyçet dalja 10 kV Loxha (Kodi:51000008) prej orës 09:00 deri në orën 13:00. Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin: Loxha, Graboci, Elezaj Raushiq, Raushiq Ademajt, Strellci I Ulët, Raushiq Xhamia, Raushiqi Ri, Raushiq, Molika, Gazmend Shabanaj, Zagerma, Lubeniq, Strellci Ulët, Lufajt, Sali Likaj, Raushiq Mahalla, Likaj dhe Raushiq Kulla. Arsyeja e ndërprerjes: punime nga KOSTT-i.

Më 08,09,10,11,12.04.2017 në Deçan do të shkyçet dalja 10 kV Strellci prej orës 09:00 deri në orën 13:00. Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin: Isniq, Lebushë, Strellc i Epërm dhe Strellc i Ulët. Arsyeja e ndërprerjes: punime nga KOSTT-i.